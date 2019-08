Mauro Icardi alla Juventus, adesso si pensa ad uno scambio tra l’attaccante scaricato dall’Inter ed un centrocampista bianconero in uscita. Le ultimissime.

Continua il pressing per Mauro Icardi alla Juventus, con i bianconeri che stanno pensando a mettere sul piatto uno scambio con un centrocampista ormai fuori dai piani di Maurizio Sarri nonostante contro il Parma fosse partito titolare: Blaise Matuidi. E’ lui il prescelto dopo che la pista che porta a Paulo Dybala si è un po’ raffreddata nelle ultime ore.

Icardi alla Juventus, Calciomercato: Matuidi nell’affare

Sembrerebbe, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, che Wanda Nara si sia finalmente convinta a lasciare andare il giocatore, ormai prossimo alla cessione in casa nerazzurra. In casa Inter, però, nelle ultime ore sta balenando un’altra idea: rinnovare il contratto del ragazzo per agevolare una sua cessione in prestito.

La Juve è a conoscenza di questa possibilità e proverà ad inserire la Joya, magari proprio in uno scambio con questa formula, ma se non dovesse funzionare il nome del centrocampista ex Psg potrebbe ritornare prepotentemente in auge.

Le piste estere per l’argentino, invece, portano all’Atletico Madrid ed al Monaco, con i primi favoritissimi sui secondi per una questione di ingaggio ed appeal. I bianconeri e Paratici, tuttavia, hanno ancora qualche freccia nella propria faretra.

