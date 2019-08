Infortunio Chiellini, Juventus: carriera finita per il capitano?

L’infortunio Chiellini ha gettato i tifosi della Juventus nel panico più totale. Un annuncio arrivato dalla società senza virgolette e senza precise indicazioni.

Tra le voci che si rincorrono c’è preoccupazione per il fatto che il calciatore possa dire addio al calcio giocato. Questa poteva essere la sua ultima stagione, quella in cui avrebbe voluto ritrovare una forma fisica persa negli ultimi anni. Invece arrivato alle 36 primavere è ormai difficile ipotizzare un recupero.

L’infortunio Chiellini ribalta il calciomercato della Juventus che potrebbe trovarsi costretta a dover sistemare la situazione con altri colpi in entrata. Quello che sembra certo è che Daniele Rugani non partirà. Il centrale ex Empoli sembrava destinato a partire, ma ora tutto è cambiato e il ragazzo sicuramente resterà.

A questi si aggiunge l’arrivo di Matthijs De Ligt e quello di Merih Demiral oltre alla conferma di Leonardo Bonucci. E’ di certo un colpo durissimo per la squadra bianconera che si troverà costretta ad affrontare una stagione senza il suo capitano e giocatore più rappresentativo.

Sui social network sono iniziati i messaggi di cordoglio nei confronti di un calciatore che ha sempre attirato la simpatia di colleghi e tifosi avversari per la sua integrità morale. Ricordiamo inoltre che Giorgio è il capitano anche della nazionale azzurra.

