L’infortunio di Chiellini è stato ufficializzato sulla pagina di Twitter della Juventus. È di certo una dura notizia per la squadra bianconera.

Si legge su Twitter: “Giorgio Chiellini ha riportato durante l’allenamento odierno la distorsione del ginocchio destro e la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”.

Infortunio Chiellini, Juventus: lesione crociato. Stagione finita?

Questa notizia blocca immediatamente il calciomercato in uscita della squadra bianconera che sembrava intenzionata a cedere Daniele Rugani. Con l’arrivo di Matthijs De Ligt e Merih Demiral rimarrà anche lui a completare il blocchetto difensivo insieme a Leonardo Bonucci.

Un colpo basso per la squadra bianconera che perde il suo capitano probabilmente a lungo. Sicuramente fino al 2020 Giorgio infatti non sarà in campo. Staremo a vedere quello che dirà il bollettino medico dopo l’intervento chirurgico che il calciatore effettuerà nei prossimi giorni.

