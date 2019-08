C’è una speranza per Paul Pogba alla Juventus: nelle ultimissime ore di calciomercato si è accesa una speranza per il centrocampista francese: lo scenario.

Continua a sperare in un ritorno alla Juventus Paul Pogba. Il centrocampista francese classe 1993 del Manchester United ha espresso più volte il desiderio di trasferirsi altrove lasciando i Red Devils, il cui ciclo ormai sembra finito. I bianconeri per lui sono la prima opzione, ma allo stesso tempo la strada è tutta in salita, eppure c’è ancora una speranza.

Pogba alla Juve, Calciomercato: Real Madrid alternativa

La speranza da parte di Pogba e del suo potente agente Mino Raiola è che i londinesi accettino la cessione del ragazzo senza avere la possibilità di trovare un’alternativa, dal momento che il mercato inglese è chiuso in entrata ma non in uscita.

Allo stesso tempo, però, lo United è stato in tal senso piuttosto chiaro: Solkjaer non vuole perdere nessun pezzo pregiato senza avere la possibilità di trovare un sostituto sul mercato. Magari il mercato degli svincolati potrebbe dargli un nome in alternativa, ma risulta davvero difficile.

Intanto il Real Madrid di Zinedine Zidane non molla la presa sul ragazzo, considerato l’elemento perfetto per rinforzare il centrocampo degli spagnoli. Staremo a vedere che cosa accadrà e se arriverà davvero un’offerta interessante per il ragazzo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK