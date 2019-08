Esultanza Higuain, Juventus Napoli: ha esultato?

Esultanza Higuain in Juventus Napoli: ha esultato o no dopo la rete, la sua prima stagionale? Il Pipita punge ancora i partenopei.

Gonzalo Higuain ha trovato la rete del raddoppio bianconero dopo che Danilo aveva messo a segno il vantaggio dopo appena 12 secondi dal suo ingresso. L’argentino ha pacatamente esultato con i compagni: non dimentichiamoci infatti che lui è pur sempre un ex.

Esultanza NomeGiocatore Juventus Napoli: ha esultato?

Difficile descrivere l’esultanza del Pipita che comunque rimane un grande ex che, volenti o nolenti, ha sempre avuto molto rispetto per i suoi compagni di squadra e per i suoi ex tifosi.

E’ comunque questo il suo primo gol stagionale che ha un’importanza enorme all’interno della gara. Anche questa volta l’argentino si conferma letale per il Napoli.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK