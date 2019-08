Juventus Napoli formazioni ufficiali, è l’ora di De Ligt

Juventus Napoli è alle porte, il primo big match del campionato di serie A sta per essere giocato allo Stadium di Torino. In campo i campioni d’Italia e gli azzurri di Carlo Ancelotti.

La Juventus, in vista della sfida contro il Napoli, se non ci fosse stato l’infortunio di Chiellini avrebbe verosimilmente schierato la formazione che ha vinto a Parma, senza ritocchi. Ma così non sarà, infatti ci sarà il debutto in bianconero dell’olandese De Ligt.

Juventus Napoli, De Ligt e Matuidi dal 1′, in attacco Higuain

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini ha subito la lesione del legamento crociato anteriore e resterà lontano dal terreno di gioco per almento sei mesi. Sarri, assente in panchina, schiererà il 4-3-3 con la linea difensiva a quattro che vedrà la presenza di de Ligt tra i titolari con Bonucci e Alex Sandro e De Sciglio sugli esterni. A centrocampo la regia è affidata a Pjanic, con al suo fianco Matuidi a sinistra e Khedira a destra. In attacco Douglas Costa e Cristiano Ronaldo giocheranno larghi, con Higuain al centro del tridente offensivo. Dybala ancora fuori.

In casa Napoli, Ancelotti è pronto a riconfermare in blocco la formazione che ha vinto 3-4 contro la Fiorentina.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Martusciello.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens. All. Ancelotti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK