Juventus Napoli streaming diretta live, segui la gara in tempo reale

Juventus Napoli streaming diretta live, come seguire la partita online e quindi vedere tutti i gol e le azioni del big match della seconda giornata di campionato.



Tutto pronto per la seconda giornata di Serie A. I campioni d’Italia in carica ospitano allo Stadium i partenopei che inseguono il sogno scudetto guidati da Carlo Ancelotti, mentre i bianconeri allenati dall’ex Napoli e Chelsea Maurizio Sarri, dovranno pazientare prima di vedere il tecnico toscano seduto sulla panchina Juve.

Juventus Napoli streaming diretta live, segui la partita online

Si gioca sabato 31 agosto allo Juventus Stadium di Torino ed il fischio d’inizio è fissato per le 20:45.

La gara arà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Juventus-Napoli in streaming occorre collegarsi a Sky Go, servizio di streaming riservato agli abbonati Sky. Qualora non foste abbonati, è possibile vedere la gara su NOW TV, la web TV di Sky in abbonamento.

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Ruiz, Insigne; Mertens.

