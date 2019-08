Video Gol Cristiano Ronaldo, Juventus Napoli 3-0: digiuno interrotto per CR7 che non segnava in campionato da tre turni. Guarda la rete cliccando qui.

E’ arrivato il terzo gol dei bianconeri che calano il tris con Ronaldo. Azione partita da Matuidi che allarga per Douglas Costa in corsa, il cross del brasiliano è teso e perfetto, attraversando tutta l’area. Sul pallone come un falco si avventa il portoghese che fa partire un destro imprendibile per Meret. E’ 3-0, sconfitta pesantissima.

Video gol Cristiano Ronaldo Juventus Napoli: tris bianconero

La partita è davvero divertente e frizzante, con molti cambi di fronte da una parte e dall’altra. I bianconeri rispetto alla prima uscita stagionale sembrano molto più compatti, con i giocatori che sembrano davvero immersi nei nuovi dettami tecnico tattici di Sarri.

I partenopei dall’altra parte fanno fatica a pungere in attacco, anche se in una circostanza Szczesny è stato davvero fenomenale, ma soprattutto fanno fatica in difesa, dove le distanze non vengono spesso rispettate e, soprattutto, sembrano essere letteralmente in balia di Ronaldo e compagni.

In particolar modo è il contropiede della Vecchia Signora a fare la differenza come dimostra il primo gol in bianconero di Danilo, mentre nel raddoppio di Higuain si vede la poca pressione da parte dei centrali. Insomma, Juve molto meglio del Napoli oggi.

