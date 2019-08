Video gol Danilo, Juventus Napoli: segna appena entrato!

Video Gol Danilo, Juventus Napoli: il terzino segna appena entrato al posto di De Sciglio infortunato. Una rete all’improvviso, puoi vederla cliccando qui.

Un gol incredibile per Danilo appena entrato. Alla fine di un contropiede infatti il terzino entra in area e batte Meret senza pietà per il vantaggio. Rete del neo acquisto all’esordio dopo appena 10 secondi.

Video Gol Danilo Juventus Napoli: rete all’esordio

Tra le fila del Napoli sicuramente uno degli indiscussi protagonisti dell’incontro è Dries Mertens, nel bene o nel male. Il belga, dopo l’exploit di due stagioni fa, l’anno scorso è apparso decisamente sottotono sebbene sia comunque riuscito a mettere a segno 19 reti, è chiamato a fare la differenza ed a prendere sulle proprie spalle i partenopei.

L’ex giocatore del Psv, che è andato a segno nella prima giornata della nuova stagione di Serie A, rimane comunque il pericolo numero uno per la Juventus quest’oggi, insieme a Lorenzo Insigne là davanti. Il ragazzo napoletano classe 1992, autore di una doppietta all’esordio della nuova stagione, è sembrato davvero carico ed in forma, pronto a ritornare in auge dopo un’annata tra alti e bassi.

La difesa della Vecchia Signora, quindi, non può dormire sonni tranquilli, soprattutto dopo il grave infortunio di Giorgio Chiellini, che sarà out per 5 mesi almeno a causa della rottura del legamento crociato anteriore.

De Ligt, pagato 75 milioni di euro e considerato uno dei giovani difensori più forti al mondo, sicuramente ha tantissimo talento e molta personalità (non a caso era capitano dell’Ajax, ma stiamo parlando di un ragazzo classe 1999), ma in un top club che gioca un campionato diverso -e migliore qualitativamente- rispetto all’Eiredivisie è tutto da testare.

Certo, la Juve ha scommesso molto su di lui e sicuramente farà benissimo, ma questo grave infortunio del capitano dei bianconeri, vera e propria bandiera della squadra, ha portato un’accelerazione improvvisa ed inaspettata ai tempi di inserimento del ragazzo, che ora è chiamato subito ad essere protagonista.

