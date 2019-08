Video Gol Higuain, Juventus Napoli: rete pazzesca!

Il Video Gol Higuain in Juventus Napoli regala il vantaggio ai bianconeri. Una rete che infiamma lo Stadium e che puoi rivedere cliccando qui.

Raddoppio rapido per la Juve che segna con Gonzalo Higuain una rete a dir poco pazzesca dopo una veronica in area. Il Pipita si gira e di mezzo esterno mette in gol. Prima rete stagionale per l’argentino che fa ancora male alla sua ex squadra.

Video gol Higuain Juventus Napoli: rete straordinaria!

Il gol di Cristiano Ronaldo è stata una vera e propria azione corale dei bianconeri che possono comunque contare su un asso là davanti. Dietro di lui, però, c’è una squadra che lavora e che, sebbene non abbia ancora introiettato al 100% gli schemi ed i dettami tecnico-tattici di Maurizio Sarri, che oggi non era in panchina ancora, riesce comunque ad esprimere un buon calcio.

Certo, i campioni aiutano, come ad esempio Douglas Costa sulla fascia e Pjanic in cabina di regia, ma anche altri giocatori che sembravano un po’ fuori dal progetto, come ad esempio De Sciglio ed Alex Sandro, con il cambio di allenatore in panchina sembrano aver ricevuto nuova linfa.

Certo, l’infortunio di Giorgio Chiellini è una vera e propria spada di Damocle per la Juve che, adesso, dovrà necessariamente ritornare sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore centrale, sebbene abbia già in casa un degno sostituto: Daniele Rugani.

La cessione dell’ex Empoli adesso è bloccata in attesa di capire che cosa riserverà il mercato per lui. Quel che è certo è che con una squadra del genere anche le riserve, come ad esempio Matuidi o Bentancur, possono davvero fare la differenza, anche se magari non giocheranno spesso e non scenderanno in campo.

Quest’oggi, tuttavia, il video gol Cristiano Ronaldo pone un quesito: chi, oltre a lui, può garantire dei gol quest’anno? Higuain è un punto interrogativo, nonostante l’impegno che ci sta mettendo per rientrare nuovamente nel progetto, mentre per Mandzukic si sta cercando una destinazione senza risultati. Insomma, il reparto avanzato, nonostante il talento, è un grosso punto di domanda: chi metterà a segno le reti?

