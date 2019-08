Video Juventus Napoli highlights, immagini dei gol e sintesi partita

Video Juventus Napoli highlights e gol della partita, big match della seconda giornata di Serie A. Le immagini e la sintesi dell’incontro.

Clicca qui per i video gol highlights della partita. Juventus Napoli è stato il primo big match di questa stagione calcistica. I campioni d’Italia stanno vivendo un momento di confusione legato alla condizione di salute di mister Sarri e ad un mercato difficile da gestire ed interpretare. Il Napoli cerca di approfittarne grazie al rodaggio della squadra di Ancelotti che può sicuramente giocare e affrontare la sfida con più serenità.

In casa Juventus il grande atteso era Gonzalo Higuain in attacco, sempre decisivo da ex contro il Napoli, ma soprattutto il centrale De Ligt schierato titolare vista l’assenza per infortunio di Giorgio Chiellini. Per la prima in casa i tifosi non hanno potuto salutare il neo allenatore bianconero.

Juventus (4-3-3):Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Martusciello.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens. All. Ancelotti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK