Eriksen alla Juventus potrebbe essere il primo grande colpo di calciomercato dei bianconeri per il 2020.

Il calciatore danese del Tottenham, oggi in gol contro l’Arsenal, andrà in scadenza di contratto a giugno e non sembra intenzionato a rinnovare il suo accordo con gli Spurs. Secondo il Daily Mirror la Juventus sarebbe molto vicina ad opzionare il suo acquisto che da regola potrà diventare ufficiale solo dal primo febbraio.

Eriksen alla Juventus, Calciomercato: colpo a parametro zero

Eriksen è un calciatore incredibile che potrebbe giocare sia in cabina di regia che davanti come trequartista o mezzala. Classico centrocampista moderno ha tutto per far fare il salto di qualità alla squadra bianconera che cercherà di arrivare a raggiungere risultati di grande importanza verso il futuro. Staremo a vedere.

Non è la prima volta che si parla di questo acquisto per i bianconeri e c’è chi ipotizza un colpo a sorpresa per la sessione di calciomercato di quest’estate. Attenzione però perché manca ancora davvero poco tempo con le trattative che cesseranno da domani sera.

