Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: ecco dove giocherà

Mandzukic lascia la Juventus, lo fa dopo aver rifiutato diverse possibili destinazioni e accettando quella importante, dal punto di vista economico, del Qatar.

Mario Mandzukic sta per cambiare maglia. Il croato non rientra più nei piani della Juventus e il suo futuro sarà lontano da Torino, il vice campione del mondo ha, in queste settimane, detto di no a Bayern, Borussia e Monaco, ma adesso è arrivato l’ok per il trasferimento.

Mandzukic vola in Qatar, il croato ha detto si al trasferimento

Mandzukic potrebbe accettare il trasferimento a sorpresa nella Stars League in Qatar. Quasi sicuramente Sarri non lo inserirà nella lista per la Champions League e all’attaccante classe ’86 resterebbe soltanto il campionato, e questo difficilmente è una cosa accettabile per il valore e la storia del giocatore.

Mandzukic aveva fino a ieri due le opzioni: restare fino a gennaio, sperando di giocare almeno in campionato, oppure partire subito e mettersi sul mercato e così sembra essere stato. Il croato andrà quasi certamente in Qatar, un ingaggio importante, in un momento partilcolare della carriera.

