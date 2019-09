Il calciomercato Juventus potrebbe terminare col botto, con l’acquisto di un centrocampista centrale di grandissimo valore come Ivan Rakitic.

Stanotte SportMediaset ha fatto sapere che l’affare si proverà a fare fino all’ultimo minuto. Si è parlato molto del calciatore in uno scambio con Emre Can e poi in uno con Federico Bernardeschi. Entrambe le trattative sono saltate, ma i bianconeri potrebbero provare ancora una volta l’affondo per un calciatore di livello internazionale.

Calciomercato Juventus, assalto a Ivan Rakitic

Aspettiamo le prossime ore col calciomercato italiano in entrata che chiuderà attorno alle ore 22.00. Sarà così possibile capire quali saranno le formazioni che ci porteremo dietro fino a gennaio. Di certo sarebbe un colpo importante.

Rakitic permetterebbe ai bianconeri di crescere ancora di più a livello internazionale. Il croato aveva segnato proprio ai bianconeri nella finale di Champions League del 2015 giocata a Berlino e poi persa dai bianconeri col risultato di 3-1. Una partita che tutti ricorderanno per quel gol illusione di Alvaro Morata che aveva fatto pensare a un successo che sarebbe stato incredibile.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK