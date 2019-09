Vieri a Tiki Taka, Juventus: “Higuain è tra i 5 più forti al mondo”

Cristian Vieri, a Tiki Taka, ha detto la sua sulla partita giocata ieri allo Stadium tra Juventus e Napoli. In particolare si è dedicato ad un giudizio su Gonzalo Higuain.

Il Pipita è, per Cristian Vieri, tra i cinque attaccanti più forti al mondo e lo confermerà anche quest’anno. Un giocatori importante per l’economia del gioco bianconero, ma sa fare ancora gol, e che gol.

Vieri esalta Higuain: “E’ tra i più forti al mondo”

Gonzalo Higuain si è ripreso la Juventus e ha fatto esplodere lo Stadium dopo aver segnato un gol meraviglioso alla sua grande ex squadra, il Napoli. Vederlo esultare ha fatto esaltare i tifosi bianconeri che lo hanno sempre scelto come centravanti della Juventus anche per la stagione in corso.

Altro che Icardi o altri attaccanti, Gonzalo Higuain è il vero bomber per i bianconeri. Infatti, oltre al grande attaccamento alla maglia, oltre ai gol importanti, c’è l’importante approrto al gioco di Cristiano Ronaldo. Anche per Cassano, ospite a Tiki Taka, Higuain sembra essere il giusto partner per CR7, l’unico che somiglia tanto a Benzema per caratteristiche tecniche e tattiche.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK