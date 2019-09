Calciomercato Juventus, Sarri sogna due colpi gratis!

Il calciomercato Juventus non è finito neanche dopo la chiusura della sessione estiva. Maurizio Sarri sembra pronto per suggerire due colpi davvero molto importanti.

Secondo Tuttosport i bianconeri starebbero valutando di prendere a parametro zero nel 2020 Willian e Pedro due calciatori che Maurizio Sarri ama molto e che da tempo insegue. Due campioni un po’ in là con gli anni che darebbero all’attacco bianconero altre possibilità.

Di certo sarà molto importante lavorare anche sugli esuberi con diversi calciatori che potrebbero presto cambiare aria. Sarà importante valutare questa stagione dove tutti sono voluti fortemente rimanere.

Tra questi non si può che parlare di Mario Mandzukic e Paulo Dybala. Il croato è ormai ai margini della rosa, mentre l’argentino vuole giocarsi le sue chance per tornare titolare. Attenzione perchè Sarri molto spesso ha puntato sul 4-3-1-2 e anche in questo caso potrebbe decidere di utilizzare in quella posizione la Joya in alternanza con Ramsey.

