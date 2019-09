Il calciomercato Juventus non si ferma, Paratici prepara già il primo colpo di gennaio: svelato il nome del primo acquisto del 2020? Le ultime news.

Paratici non si ferma mai e, sebbene sia appena terminato il calciomercato estivo, è già al lavoro per programmare i nuovi colpi in arrivo a gennaio 2020.

Il primo nome, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe già stato individuato: stiamo parlando di Willian del Chelsea, con il giocatore che è in scadenza di contratto a fine anno, 30 giugno 2020, e per questo motivo è particolarmente appetibile come soluzione low-cost per la finestra invernale.

Calciomercato Juventus: Willian del Chelsea low cost a gennaio?

Fabio Paratici sta già pensando al modo di trasformare questa ipotesi in una soluzione concreta, ma una cosa è certa: a Maurizio Sarri il giocatore piace moltissimo e lo conosce molto bene dal momento che lo ha avuto l’anno scorso al Chelsea.

Il brasiliano rappresenterebbe un’importante alternativa di lusso e qualità del reparto avanzato, eccellente soprattutto nel tridente offensivo. Un suo arrivo, però, rappresenterebbe una bocciatura di fatto per Cuadrado, che dovrebbe essere piazzato altrove per evitare sovraffollamento anche tra gli esterni offensivi.

