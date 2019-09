Infortunio Chiellini, Juventus: operazione riuscita, ecco quando torna

L’infortunio di Giorgio Chiellini ha spiazzato tutti in casa Juventus, ma questo non ha scoraggiato l’ambiente ne tantomeno il capitano bianconero.

Il difensore centrale ha subito, ricordiamolo, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, costringendolo ad intervenire con un intervento chirurgico.

Chiellini operato, ecco quando tornerà in campo

Questo pomeriggio, Giorgio Chiellini è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’perazione, eseguita presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Tzouroudis, è perfettamente riuscita.

Adesso bisogna avere la pazienza di seguire i tempi di recupero con la giusta fisioterapia e riabilitazione. I tempi sono lunghi, e secondo i professori che lo hanno operato e seguito sono di circa 6 mesi. La Juventus, naturalmente, lo aspetta per la fase più importante e delicata della stagione, con la promessa di lottare per tutti gli obiettivi possibili. Al momento, giustamente, è stato escluso dalla lista dei convocati per la prossima Champions League, al suo posto Daniele Rugani.

