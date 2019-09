Lista acquisti e cessioni Juventus del calciomercato estivo: i bianconeri si sono rinforzati oppure no? Elenco completo con tutti i nomi e le cifre.

Il calciomercato Juventus è finito ieri e andando a scorgere l’elenco completo degli acquisti e delle cessioni effettuate dai bianconeri troviamo sicuramente dei nomi importanti che sono arrivati a Torino, ma anche altrettanti che hanno lasciato la Continassa per cercare fortuna altrove.

Juventus lista acquisti e cessioni: elenco completo

Partiamo dalla voce giocatori acquistati, con i bianconeri che sono riusciti a portare alla Vecchia Signora uno dei giovani più interessanti di tutti: stiamo parlando di De Ligt, difensore centrale dell’Ajax che è arrivato per una cifra di 85 milioni e mezzo di euro, come si legge sul sempre affidabile Transfermarkt.

Oltre a lui anche Ramsey e Rabiot a parametro zero per il centrocampo sono grandissimi colpi, così come per il futuro il giovane Demiral è senz’altro un bel rinforzo per la difesa, il quale allo stesso tempo è già pronto per trovare spazio e dire la sua.

Venendo alle cessioni, invece, dolorosa ma inevitabile quella di Cancelo al City, che ha permesso non solo di trovare un sostituto all’altezza come Danilo, ma di fare anche plusvalenza.

Dolorosissima è stata anche quella di Kean all’Everton, necessaria per fare cassa e rimettere a posto i conti, così come Spinazzola alla Roma, andando a rinforzare di fatto una diretta concorrente, sebbene sia arrivato un Luca Pellegrini molto interessante ma non ancora pronto per certi palcoscenici.

La Juve ha detto addio anche a qualche giovane interessante del proprio vivaio come Audero, andato a titolo definitivo alla Samp permettendo di fare un’enorme plusvalenza di oltre 20 milioni di euro, mentre i vari Favilli, Cerri ed Orsolini hanno rimpolpato il bilancio in quanto non rientravano ormai da tempo nei progetti della società di Corso Galileo Ferraris. In Serie A potranno dire la loro.

Interessante la situazione relativa a Romero: acquistato dal Genoa per 26 milioni di euro, è stato nuovamente girato in prestito ai rossoblu. Ragazzo da seguire.

In molti si chiedono se la Juventus si sia rinforzata o meno nel mercato estivo e a nostro avviso sì, lo ha fatto nel presente. Nel medio-lungo termine, però, forse il ricambio generazionale dovrà ancora essere completato soprattutto in attacco, dove le carte d’identità sono un po’ ingiallite.

Calciomercato: Lista acquisti e cessioni Juve

Questa è la lista acquisti Juve completa. In quest’elenco potrai trovare il prezzo di trasferimento di ogni singolo calciatore, la squadra da cui è stato acquistato il giocatore ed il totale speso da parte della Vecchia Signora per i cartellini.

Matthijs de Ligt (Ajax) 85,50 mln €

Danilo Manchester (Manchester City) 37,00 mln €

Cristian Romero (Genoa CFC) 26,00 mln €

Luca Pellegrini (AS Roma) 22,00 mln €

Merih Demiral (US Sassuolo) 18,00 mln €

Aaron Ramsey (FC Arsenal) gratuito

Adrien Rabiot (FC Paris Saint-Germain) gratuito

Gianluigi Buffon (FC Paris Saint-Germain) gratuito

Totale acquisti: 188,50 mln €

Di seguito, invece, troverai l’elenco completo delle cessioni che i bianconeri sono riusciti a compiere in questa sessione estiva di calciomercato. Oltre ai giocatori più conosciuti, abbiamo inserito anche tutte le operazioni minori.

João Cancelo (Manchester City) 65,00 mln €

Leonardo Spinazzola (AS Roma) 29,50 mln €

Moise Kean (FC Everton) 27,50 mln €

Emil Audero (UC Sampdoria) 20,00 mln €

Stefano Sturaro (Genoa CFC) 16,50 mln €

Riccardo Orsolini (Bologna) 15,00 mln €

Alberto Cerri (Cagliari) 9,00 mln €

Andrea Favilli (Genoa CFC) 7,00 mln €

Rogério (US Sassuolo) 6,00 mln €

Leonardo Mancuso (Empoli FC) 5,00 mln €

Luca Marrone (Hellas Verona) 1,00 mln €

Luca Barlocco (LR Vicenza Virtus) gratuito

Stefano Padovan (Imolese Calcio 1919) gratuito

Cristian Romero (Genoa CFC) Prestito

Luca Pellegrini (Cagliari) Prestito

Andrea Barzagli Ritiro

Totale cessioni: 201,50 mln €

