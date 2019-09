Questa è la prima sosta stagionale. Ecco la lista completa dei bianconeri impegnati con le maglie delle loro nazionali in giro per il mondo.

Le nazionali prendono la scena dopo due giornate di campionato di serie A. I club devono lasciar partire i propri giocatori che saranno impegnati per le qualificazioni ad Euro 2020, ma anche in amichevoli sudamericane.

Nazionali, ecco la lista dei bianconeri impegnati

L’Italia con i bianconeri Bonucci e Bernardeschi sfiderà Armenia (5 settembre) e Finlandia (8 settembre), gare valide per le qualificazioni a Euro 2020. Impegno europeo anche per Bosnia di Pjanic che se la vedrà con Liechtenstein e Armenia. Szczesny è atteso da Slovenia-Polonia (6 settembre) e Polonia-Austria (9 settembre), Emre Can (Germania-Olanda e Nord Irlanda-Germania) e de Ligt (Germania-Olanda e Estonia-Olanda).

Demiral (contro Andorra e Moldavia), Matuidi (sfida Albania e Andorra), il Portogallo di Cristiano Ronaldo (contro Serbia e Lituania). Amichevoli in sudamerica vedrà Dybala con l’Argentina, Cuadrado con la Colombia, Bentancur con l’Uruguay, Alex Sandro con il Brasile.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK