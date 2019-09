Rugani rimane alla Juventus, Calciomercato: cinque squadre lo hanno cercato

Daniele Rugani è rimasto alla Juventus in questa sessione di calciomercato. Il difensore centrale ha tuttavia dovuto rifiutare cinque offerte importanti.

Alla fine Daniele Rugani è rimasto alla Juventus ma, a sorpresa, il suo futuro potrebbe essere ancora in bianconero per tutta la stagione. L’infortunio di Giorgio Chiellini ha creato non pochi problemi e le gerarchie sono cambiate: l’ex centrale dell’Empoli da esubero è rientrato a far parte del progetto, sebbene difficilmente troverà spazio. Per lui sarebbero state infatti rifiutate addirittura cinque offerte.

Le proposte di acquisto del centrale classe 1994 sarebbero state tante ed importanti, tutte quante provenienti da squadre che giocheranno la prossima Champions League e che, con tutta probabilità, avrebbero trovato per lui un posto da titolare.

Non se n’è fatto nulla: i bianconeri sono rimasti davvero irremovibili sulla loro posizione. Rugani è infatti in brevissimo tempo rientrato nel progetto e ne farà parte, anche se avrà davanti a sé i vari Bonucci, De Ligt e Demiral.

Difficile anche una sua partenza a gennaio, dal momento che Chiellini infortunato rientrerà soltanto tra circa cinque mesi. Insomma, il rischio è quello di passare una stagione tra panchina e tribuna.

