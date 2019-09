Emre Can attacca la Juventus dopo l’esclusione dalla lista Champions: le parole del centrocampista turco a Bild sono inaspettate, in arrivo provvedimenti?

Sono parole al veleno ed inaspettate quelle che ha detto Emre Can in un’intervista rilasciata a Bild. Il centrocampista ha commentato in maniera totalmente inaspettata la sua esclusione dalla lista Champions, dopo che la Juventus ha deciso di tagliarlo per lasciare il posto ad Aarom Ramsey. Le parole al giornale tedesco sono al veleno: provvedimenti in arrivo da parte della società?

Emre Can attacca la Juventus: parole al veleno!

Il ragazzo ha dichiarato che la notizia, ricevuta dopo una telefonata di nemmeno un minuto da parte della società, lo ha abbattuto e reso molto arrabbiato, oltre ovviamente all’essere deluso. Il mediano turco infatti ha aggiunto anche che non gli sono state date spiegazioni relativamente a questa scelta.

Poi un altro attacco: circa una settimana fa, infatti, il ragazzo ex Liverpool classe 1994 ha dichiarato che gli era stato promesso che avrebbe potuto giocare la Champions League, ma evidentemente non sarà così.

Dopo queste dichiarazioni al veleno, in cui risulta di fatto che la Vecchia Signora non abbia mantenuto le promesse, arriveranno provvedimenti? Staremo a vedere, ma intanto si apre una pista che porta in Portogallo, dove il calciomercato chiude il 22 settembre.

