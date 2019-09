Emre Can via gratis, Calciomercato Juventus: clamorosa possibilità

Emre Can via gratis? Il calciomercato Juventus potrebbe portare a una clamorosa evoluzione fino a questo momento neanche presa in considerazione.

Il centrocampista tedesco è rimasto fuori dalla lista della Champions League e come pare chiaro non ha gradito. Le sue parole sono state piuttosto importanti, visto che ha sottolineato come Maurizio Sarri gli avesse detto il contrario. E’ un’ipotesi remota, ma se riuscisse a dimostrarlo potrebbe chiedere la rescissione consensuale per accordarsi con un altro club.

Una scelta molto particolare, ma che potrebbe portare il calciatore tedesco a rivoltarsi contro il club bianconero del quale l’anno scorso è stato un leader. La società è in difficoltà e non sa come gestire il caso, di certo sarebbe stato meglio tenere fuori l’infortunato Ramsey.

