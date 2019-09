Mario Mandzukic lascla la Juventus: per l’attaccante escluso dalla lista Champions c’è l’offerta dal Qatar, il cui mercato è ancora aperto.

Un segnale importante e significativo è arrivato dopo l’ufficializzazione della lista Champions della Juventus per la fase a gironi. L’esclusione di Mario Mandzukic ha fatto tanto, tanto rumore così come quella di Emre Can, ma è soprattutto il croato quello che ha fatto parlare maggiormente di sé: per lui si apre la pista che lo porterebbe in Qatar, il cui calciomercato è ancora aperto.

Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: offerta dal Qatar

La notizia certamente era nell’aria ma quando ieri è arrivata l’ufficialità dell’esclusione da parte di Maurizio Sarri, allora tutto è diventato più chiaro: la volontà della Juventus è quella di far capire all’attaccante croato che ormai i suoi giorni in bianconero sono terminati.

In Qatar inoltre ci sono un paio di squadre interessate all’attaccante, pronte a ricoprirlo di milioni di ingaggio, ma il ragazzo vorrebbe giocare in un campionato molto più competitivo e questo blocca e non poco i piani della Vecchia Signora.

Emre Can lascia la Juve? Calciomercato: escluso dalla lista Champions

Un altro giocatore con le valigie in mano alla Continassa è Emre Can. Arrivato a parametro zero un anno fa e considerato centrale nel progetto di Massimiliano Allegri, per Maurizio Sarri non è più stato così. opo un timido interesse del Barcellona alla fine il turco classe 1994 è rimasto a Torino ma lo spazio per lui sarà davvero poco.

L’esclusione dalla lista Champions, poi, è stata un’ulteriore conferma di questo fatto, ma al momento la sensazione è che fino a gennaio il ragazzo starà fermo: alla riapertura del mercato invernale, poi, se ne parlerà.

