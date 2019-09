Meunier alla Juventus sembrava un’operazione possibile fino a due giorni fa, prima la possibilità di scambio con De Sciglio e dopo con Emre Can, ma il Psg non ha dato l’ok alla chiusura dell’affare.

Adesso si torna a parlare del difensore belga che piace e non poco al neo tecnico bianconero Sarri. L’ex allenatore del Chelsea, proprio quando allenava i blues aveva chiesto informazioni sul laterale dei parigini, ma non ha mai avuto la possibilità di allenarlo.

Paratici prepara un altro colpo a zero: Meunier

La Juve come sempre è particolarmente attenta al mercato dei parametri zero. Dopo la conclusione del mercato estivo, Paratici ed il suo staff stanno già lavorando per preparare un altro importante colpo in vista della prossima stagione. Il nome caldo è quello di Thomas Meunier difensore di nazionalità belga in forza al Paris Saint Germain.

Il terzino era stato inserito in uno scambio, poi saltato, con De Sciglio tra Juve e Psg. Il terzino belga a fine stagione potrà lasciare Parigi, da tempo è nel mirino dei bianconeri e di lui si parlerà ancora a lungo. Paratici vorrebbe strapparlo a parametro zero e portare a Torino uno dei difensori più interessanti del panorama calcistico europeo. Su di lui c’è anche il forte interesse del Barcellona.

