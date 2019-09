Stefan Savic alla Juventus, è lui il primo obiettivo di calciomercato per gennaio in difesa. Il centrale dell’Atletico Madrid è in scadenza: la risposta.

Il mercato di gennaio non è poi così lontano e Fabio Paratici lo sa bene. Il dirigente bianconero infatti sta preparando l’assalto al rinforzo numero uno per quanto riguarda la difesa, vista l’assenza di Giorgio Chiellini per almeno 5 mesi a causa della rottura del legamento crociato: tutte le strade portano a Stefan Savic, difensore centrale dell’Atletico Madrid con un passato anche al Manchester City ed alla Fiorentina. La risposta dei Cholchoneros è chiara.

Savic alla Juventus, Calciomercato: Atletico Madrid è molto chiaro!

Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di una risposta piuttosto fredda da parte degli uomini di Simeone i quali avrebbero rifiutato già una prima offerta piuttosto allettante se consideriamo la scadenza del contratto del ragazzo il 30 giugno 2020.

La proposta bianconera prevedeva un prestito oneroso a 10 milioni di euro con un diritto di riscatto pari a 40, ma sembrerebbe che gli spagnoli abbiano letteralmente rispedito al mittente quest’offerta, dicendo che non vogliono cedere Savic in prestito ma soltanto a titolo definitivo.

Questo “no”, tuttavia, non ha spiazzato Paratici e Nedved che a gennaio ci riproveranno e tenteranno un nuovo assalto al serbo, il cui talento e la conoscenza pregressa della nostra Serie A rendono uno dei giocatori più appetibili dell’intero calciomercato mondiale.

