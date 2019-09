Allarme Ramsey, Juventus: il gallese salterà due partite Champions

Scatta l’allarme Ramsey in casa Juventus. Il gallese non è ancora al 100% dopo l’infortunio rimediato con la maglia dell’Arsenal durante una gara di Europa League contro il Napoli.

Il centrocampista arrivato a parametro zero da Londra, sta lavorando sodo per essere al top il più presto possibile, ma ancora ci sono dei problemi da risolvere. Dal punto di vista fisico il gallese è indietro come preparazione per colpa di una fastidiosa lombalgia che ha rallentato i tempi di recupero dall’infortunio.

Allarme Ramsey, salterà due partite Champions

Il centrocampista gallese, in campo solo per quache minuto nell’amichevole contro la Triestina, potrebbe saltare alcune partite importanti, questo è quanto dichiara Luca Momblano: “Ramsey salterà con ogni probabilità le prime due-tre partite di Champions“, ha sottolineato il giornalista a ‘Top Calcio 24’.

Infatti, l’ex Arsenal, dopo aver smaltito l’infortunio muscolare alla coscia, adesso si sta curando una fastidiosa lombalgia che al momento non dà certezze sui tempi di recupero. Naturalmente tutti gli occhi sono puntati su Sarri che ha preferito il gallese al tedesco Emre Can per la Champions League, anche in questo caso i tifosi sono pronti alle critiche.

