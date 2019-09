Leonardo Bonucci capitano in Armenia Italia, il calciatore avrà la fascia da capitano sul braccio per la gara di stasera di qualificazione a Euro 2020.

Difensore forte e di grande esperienza ha ricevuto una promozione non da poco. Sarà infatti protagonista della gara di stasera dove indosserà la fascia da capitano. Sarà importante vedere come si comporterà in campo dopo un inizio di stagione fatta di alti e bassi.

Bonucci capitano, Armenia Italia: “Aspettiamo Chiellini”

Era andata bene all’Ennio Tardini di Parma, ma non era andata come ci si aspettava col Napoli. Con gli azzurri il calciatore infatti è stato protagonista di quei quindici minuti di fuoco dove i bianconeri erano passati da 3-0 a 3-3, salvati poi dall’autogol di Koulibaly.

A Torino però Bonucci non è capitano senza Chiellini. Reo di aver lasciato la Juventus ha rinunciato alla fascia da vice capitano cedendola a Sami Khedira. Il pubblico però dopo il ritorno l’ha perdonato ed è stato pronto a riabbracciarlo nuovamente. Staremo a vedere se avrà la fascia anche a Torino.

