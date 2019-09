De Rossi e il Boca Juniors: clamorose critiche per il romano

Daniele De Rossi ed il Boca Juniors si sono subito amati, si sono subito capiti e si sono presi per mano per questa nuova e straordinaria avventura, ma qualcuno non è soddisfatto di tutto ciò. Dopo essere stato acclamato al suo arrivo, Daniele De Rossi, il romano ha iniziato a subire le prime critiche dai tifosi del Boca Juniors che non gli perdonano un leggero calo fisico e una non eccezionale tenuta atletica. De Rossi criticato dai tifosi del Boca Juniors “El Tano”, come lo chiamano in Argentina, ha giocato per 70 minuti il clasico contro il River, ma senza incidere come ci si aspettava. E sono arrivatre le prima critiche: “E‘ un turista di lusso”, mentre altri rilanciano con “è stato un fantasma” o “ha meno voglia di giocare lui, che io di cominciare la settimana”.

Il Boca è comunque secondo in classifica a 2 punti dal San Lorenzo ed è qualificato per la semifinale di Coppa Libertadores contro il River Plate: il 2 ottobre l’andata in trasferta, il 23 ottobre il ritorno alla Bombonera. De Rossi ha grande voglia di far cambiare idea ai tifosi.

