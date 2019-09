C’è un precedente a Emre Can escluso dalla Lista Champions della Juventus. La stessa cosa accadde infatti al terzino svizzero Stephan Lichtsteiner.

Era la stagione 2016/17 quella che portò i bianconeri alla finale di Champions League contro il real Madrid a Cardiff. Il calciatore veniva escluso dopo l’acquisto di Dani Alves, considerato ormai superfluo e prossimo alla cessione. Il futuro però fu del tutto diverso per il calciatore svizzero.

Emre Can escluso lista Champions Juventus: il precedente Lichtsteiner

Emre Can escluso dalla lista Champions Juventus il calciatore tedesco spera di avere lo stesso futuro di Lichtsteiner. Lo svizzero infatti era stato escluso per essere reinserito a gennaio. Una scelta che poi portò addirittura al prolungamento del rapporto per la stagione 2017/18.

Non è dunque da escludere che anche Emre Can possa rivestire ancora una volta il bianconero in futuro con la voglia magari di imporsi all’attenzione grazie alla sua grandissima personalità. Uno come il tedesco va tenuto stretto soprattutto perché è un classe 1995. Maurizio Sarri alla fine dovrà arrendersi nella sua “battaglia” personale e capire quanto vale il calciatore ex Liverpool.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK