La Juventus chiude ancora in positivo in borsa e Fabio Paratici sorride pensando già al calciomercato: ecco quale sarà il prossimo colpo che finanzierà.

Altra giornata positiva per la borsa in casa Juventus: il titolo, infatti, anche quest’oggi ha chiuso in positivo, +0,31%, che non sarà poi moltissimo in quanto la giornata è stata davvero poco movimentata poiché di fatto non ci sono state notizie rilevanti per quanto concerne il club bianconero, ma che tuttavia si aggiunge ad un momento particolarmente positivo che dura ormai, se la guardiamo dall’alto, da circa un anno.

Juventus, borsa in positivo: colpo di calciomercato pronto?

Ovviamente il riferimento è all’arrivo di Cristiano Ronaldo e, da questi denari sonanti che entrano nelle casse della Vecchia Signora, Fabio Paratici può pensare di reinvestirli nel mercato: l’uomo numero uno del calciomercato della Juve starebbe pensando di reinvestire il denaro sonante per acquistare un forte difensore centrale.

Al momento i nomi sono sempre quelli e, soprattutto, difficilmente si muoveranno a gennaio ma un tentativo verrà fatto. Si parla infatti di Jerome Boateng del Bayern Monaco ma anche di David Luiz del Chelsea, ma è ancora molto presto, forse troppo, per parlarne.

E’ anche vero, però, che i colpi estivi migliori si pianificano già nella sessione invernale di gennaio e febbraio. Insomma, la borsa che chiude in positivo è sempre un ottimo segnale del benessere della società di Corso Galileo Ferraris ed il calciomercato verrà di conseguenza.

