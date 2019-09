Claudio Marchisio al Monaco, il calciomercato francese batte un colpo con l’acquisto di un calciatore che ha fatto la storia della Juventus.

Secondo quanto riportato da SportMediaset il calciatore avrebbe trovato un accordo per un anno con la società del Principato. Un accordo importante che gli permetterà di giocare in un campionato importante come la Ligue 1. Dopo l’avventura allo Zenit quindi Claudio torna a giocare pronto a dire la sua da principino nel principato.

Marchisio al Monaco, Calciomercato: il principino ha firmato

Marchisio al Monaco è la notizia del giorno. Da tutta la nostra redazione va il miglior in bocca al lupo a un ragazzo serio, preparato e che porterà per sempre i nostri colori nel cuore. In attesa che poi possa tornare da dirigente a fare parte della nostra grande famiglia.

Di recente in un’intervista il ragazzo aveva specificato che non sarebbe più tornato in Italia perché non avrebbe mai voluto vestire una maglia diversa rispetto a quella della Juventus. Un gesto d’amore che i tifosi hanno gradito e non poco.

