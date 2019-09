Blaise Matuidi al Psg? Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlavano di questo ma il francese ha risposto a queste voci ed è furioso.

E’ stato tutta estate con le valigie in mano pronto a dire addio alla Juventus, Blaise Matuidi, per poi rimanere e diventare, anzi, un perno fondamentale di queste prime due uscite stagionali dei bianconeri. In molti, però, pensano che a gennaio possa lasciare i bianconeri in direzione Psg: che cosa c’è di vero nella trattativa Matuidi al Paris Saint-Germain?

Matuidi al Psg, Calciomercato Juventus: parla il francese

Il centrocampista francese campione del Mondo ha parlato ai microfoni di Tuttosport spiegando che queste indiscrezioni relative ad un suo possibile ritorno tra le fila dei campioni di Francia sono tutte false, per poi aggiungere che, mentre i giornalisti scrivono e parlano senza sapere, lui gioca.

A questo punto Matuidi ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di rimanere alla Juve senza mai guardare altrove: il motivo è molto semplice, perchè sta bene e rimane uno dei migliori club al mondo, tra i più forti.

Allo stesso tempo, però, Parigi e la sua Francia rimarranno nel suo cuore e non ha mai neanche lontanamente pensato di lasciarla per trasferirsi in un altro club.

Riguardo alla concorrenza, invece, l’ex Paris Saint-Germain ha confessato che è qualcosa che lo stimola ed il suo obiettivo è conquistarsi, giorno dopo giorno, il posto da titolare ma, allo stesso tempo, se ha giocato dal 1′ nelle prima due partite, è proprio perchè, a dispetto di quanto si è scritto, lui si è sempre fatto trovare pronto.

