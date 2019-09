Calciomercato Juventus, ultimissime news su Paul Pogba in bianconero: Mino Raiola in questi giorni è a Londra per incontrare la dirigenza dei Red Devils.

Arrivano importanti novità su Paul Pogba alla Juventus ed il suo ritorno in bianconero: Mino Raiola, infatti, è volato a Londra per discutere con il Manchester United proprietario del cartellino, ma non necessariamente questa è una buona notizia per i bianconeri. Si parla, infatti, di un prolungamento di contratto per il centrocampista francese.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: rinnovo con Manchester United in vista

Raiola infatti è oggi a colloquio con Ed Edwardward, vicepresidente della compagine londinese, per discutere del prolungamento del francese campione del mondo cresciuto proprio nel settore giovanile dei londinesi.

La sensazione, infatti, è che da questo incontro potrebbero aprirsi nuovi scenari, come ad esempio una permanenza a lungo dei ragazzo in terra inglese. La Juve, quindi, salvo clamorosi colpi di scena, dovrà aspettare ancora un po’ visto e considerato che al momento il budget di Fabio Paratici per fare mercato è decisamente ridotto.

A gennaio, però, se ne riparlerà un po’ più con calma nella speranza che tra qualche mese il ragazzo si sia convinto a lasciare lo United per fare ritorno alla Juve, dove certamente la concorrenza è in aumento in mediana.

Dall’incontro di oggi tra Raiola e la dirigenza del Manchester United si deciderà il futuro di Pogba alla Juventus, una delle trattative di calciomercato più calde dell’inverno.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK