Bivio Mandzukic, Calciomercato: il croato riflette sul futuro

Bivio Mandzukic in casa Juventus. Il croato riflette sul suo futuro: o aspettare gennaio o cedere alle offerte importanti, dal punto di vista economico, del Qatar.

Mario Mandzukic è rimasto alla Juventus, ma sa che sarà una stagione complicata per lui in bianconero. Il croato non rientra più nei piani della Juventus e il suo futuro sarà inevitabilmente lontano da Torino, Il vice campione del mondo ha, in queste settimane, ha rifiutato diverse offerte, ma potrebbe cedere al Qatar.

Mandzukic vola in Qatar, il croato saluta

Mandzukic potrebbe accettare il trasferimento a sorpresa nella Stars League in Qatar. Sarri non lo ha inserito nella lista per la Champions League e all’attaccante classe ’86 resterebbe soltanto il campionato, e questo difficilmente è una cosa accettabile per il valore e la storia del giocatore.

Mandzukic aveva fino a ieri due le opzioni: restare fino a gennaio, sperando di giocare almeno in campionato, oppure partire subito destinazione Qatar. Il croato andrà quasi certamente opterà per questa seconda ipotesi, anche grazie un ingaggio importante e in un momento partilcolare della carriera.

