Caos Emre Can, Juventus: da protagonista a problema, perchè?

Caos Emre Can in casa Juventus. Il tedesco sembra essere ormai ai margini del progetto Juventus. Lo scorso anno protagonista per gran parte della stagione, ma oggi?



Maurizio Sarri ha le sue idee di gioco e soprattutto ha dei precisi concetti tattici da attuare durante la stagione, durante ogni singola partita. Per fare questo c’è bisogno di gente pronta ed esperta, soprattutto a centrocampo e tra questi sembra non esserci Emre Can.

Emre Can da protagonista a problema?

Il tedesco, arrivato lo scorso anno dal Liverpool, è stato senza dubbi uno dei giocatori più interessanti della Juventus targata Massimiliano Allegri. Sembrava proprio lui uno dei giocatori sulla quale puntare per ripartire anche quest’anno, ma qualcosa non è andato come previsto.

L’arrivo di Sarri ha cambiato tanto, soprattutto il tecnico toscano ha cambiato idee sul suo centrocampo. L’ex tecnico del Chelsea chiedeva qualità a centrocampo, ma anche intelligenza tattica e per fare questo si è affidato ad una coppia di “vecchietti” Sami Khedira e Blaise Matuidi, entrambi ai lati del professore Pjanic. Dalla lista Champions è stato fatto fuori Emre Can, chiaro segnale sul feeling (assente) tra i due.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK