Chiesa alla Juventus, Calciomercato: a gennaio sarà bianconero

Chiesa chiama la Juventus. L’attaccante viola è rimasto, secondo alcune indiscrezioni, controvoglia a Firenze e avrebbe chiesto di essere ceduto a gennaio.



Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha più volte chiuso la vicenda Chiesa-Juventus. L’attaccante, dunque, è rimasto, contro la sua volontà, a Firenze, ma qualcosa può cambiare tra qualche mese.

Chiesa vuole la Juve, a gennaio sarà bianconero.

Adesso sembra che però sia scattato un vero e proprio braccio di ferro tra le parti. L’attaccante vuola la Juventus e la vuole già a gennaio. La Fiorentina non sembra essere intenzionata a venderlo, soprattutto dopo le parole del Presidente Commisso in estate.

Il presidente Commisso aveva dichiarato: “Chiesa non partirà, ne tantomeno andrà alla Juventus. Quando ho comprato la Fiorentina, ho comprato tutta la squadra, non un solo giocatore. L’ho detto anche qualche anno fa, non è un bene se in Italia vince sempre la Juve, loro dovrebbero vincere anche fuori dall’Italia e invece quando gioca in Champions torna a casa a mani vuote. Il calcio italiano deve essere più equilibrato e magari, fra qualche anno, anche la Fiorentina potrà vincere qualcosa“.

