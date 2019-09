Eriksen Juventus, Calciomercato: la decisione è ufficiale!

Eriksen alla Juventus, Calciomercato: la decisione del giocatore del Tottenham è ufficiale e definitiva. Il ragazzo ha finalmente deciso.

Ha le idee piuttosto chiare Eriksen del Tottenham. Il calciatore infatti ha rifiutato un’offerta davvero monstre da parte degli Hotspur, un rinnovo da circa 220mila sterline a settimana.

Al ragazzo, però, non interessano i soldi ma vorrebbe al contrario cambiare aria: vuole solo Real Madrid e Barcellona, con buona pace della Juventus che l’avrebbe scelto volentieri per rinforzare la sua rosa.

Eriksen Juventus, Calciomercato: trattativa in salita

Adesso il ragazzo ha preso una decisione che si potrebbe rivelare definitiva: addio alla Premier League per trasferirsi in Liga, dove i due club stanno facendo bagarre per portarlo tra le proprie fila.

In Italia, invece, oltre ai bianconeri, anche l’Inter sta provando ad acquistarlo ma la sensazione è che entrambe le compagini siano molto più defilate rispetto alle due rivali spagnole.

Come andrà a finire? Lo scopriremo tra qualche mese, ma le basi per un esito positivo vanno già messe adesso. Il calciomercato di gennaio, infatti, si pianifica già a settembre, ma la sensazione è che Eriksen Juventus sia un affare che non andrà in porto.

