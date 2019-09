I 3 motivi della rinascita di Higuain

Gonzalo Higuain alla Juventus è rinato quest’anno: il Pipita è ritornato ad essere un vero e proprio top player con Sarri ed i motivi sono tre.

Gonzalo Higuain è rinato alla Juventus. Il Pipita sotto la gestione di Maurizio Sarri, in queste prime partite ha dimostrato di essere tornato il bomber di sempre, al servizio della squadra e con il piede sempre caldo per segnare gol decisivi, come quello contro il Napoli di settimana scorsa. I motivi di questa vera e propria rinascita sono essenzialmente tre.

Higuain: tre motivi della rinascita alla Juve

Il primo motivo va ricercato nella sua strabiliante forma fisica. A differenza degli altri anni, infatti, il Pipita ha iniziato la preparazione dando il massimo ad ogni allenamento, aiutando sempre più la squadra a crescere e sacrificandosi per lei. Questo fatto, ovviamente, non si era visto a pieno né alla sua esperienza al Chelsea né al Milan dell’anno scorso.

Il secondo motivo è la fiducia che Maurizio Sarri gli ha dato. Certo, è un suo pupillo, tuttavia più volte il ragazzo era dato partente con le valige in mano e siamo contenti che l’allenatore bianconero gli abbia concesso un’ultima chance.

Il terzo ed ultimo, ma non meno importante, sono i compagno di squadra, che l’hanno accolto nuovamente come se non fosse mai andato via. Ancora una volta il gruppo è stato fondamentale.

