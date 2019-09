Barzagli torna alla Juventus, ora è realtà dopo che in seguito al ritiro dal calcio giocato il difensore si era preso del tempo per riflettere.

Il centrale toscano ha lasciato il calcio giocato e in questi mesi ha frequentato un corso a Coverciano, abilitazione per entrare nello staff di Sarri. In estate aveva declinato l’invito, ma la voglia di tornare sul campo da gioco, anche se in altre vesti, è sicuramente molto importante per la squadra bianconera.

Barzagli torna alla Juventus, sarà collaboratore di Sarri

Avrà così la possibilità di misurarsi con i compagni della retroguardia dall’esperto Leonardo Bonucci al giovanissimo Matthijs De Ligt fino alle giovani speranze Merhi Demiral e Daniele Rugani. Una notizia che farà felice i bianconeri, felicissimi di questo colpo.

