Chiellini in panchina, la Juventus lo “ritrova”

Chiellini in panchina, lo vedremo molto spesso perché la Juventus ha perso il capitano sul campo ma non nel gruppo.

Giorgio potrà essere fondamentale anche nell’accompagnare la squadra da vicino, diventando una sorta di aiuto allo staff di Maurizio Sarri oltre che una presenza fondamentale nello spogliatoio. Le ultime notizie parlano di come il ragazzo sarà presente anche in trasferta, se non laddove si rallenti il suo piano di recupero.

Giocatore straordinario Giorgio Chiellini, in panchina col Napoli, ha riportato un brutto infortunio al ginocchio. La speranza è quella di riaverlo al momento decisivo della stagione, quando da aprile ci si giocherà tutto sia in Serie A che in Champions League.

Staremo a vedere se i bianconeri sapranno fare a meno di lui. Di certo però starà a Giorgio e a Barzagli, tornato come membro dello staff, aiutare nella crescita e nella nuova avventura Matthijs De Ligt.

