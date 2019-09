De Gea alla Juventus, Calciomercato: colpo in porta a zero

De Gea alla Juventus potrebbe presto diventare realtà. Il portiere spagnolo del Manchester United è finito nel mirino dei bianconeri.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror i bianconeri sarebbero in pole per il calciatore che è in scadenza di contratto a fine stagione. L’accordo si può firmare a gennaio per giugno, senza nessun indennizzo da pagare al Manchester United. Attenzione però al Psg.

Con De Gea alla Juventus bisogna fare un ragionamento sui portieri dei bianconeri. Partiamo da Mattia Perin che è infortunato e che a gennaio andrà a giocare in prestito al Benfica. Se farà bene potrebbe anche essere richiamato a Torino con l’Europeo che potrebbe essere per lui un palcoscenico importante.

Gigi Buffon sicuramente si ritirerà, tornato a Torino a 41 anni per chiudere la carriera dove è diventato il portiere più forte di tutti i tempi. C’è poi Szczesny. Il polacco sta crescendo molto ed è tra i più forti nel suo ruolo. La convivenza tra i due sarà molto complicata, ma di certo potrebbe essere anche un’idea per crescere ancora.

