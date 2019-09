Le parole di J.Zanetti su Nedved fanno capire come la vecchia rivalità tra Juventus e Inter, riaccesa da Calciopoli, stia vivendo una nuova fase di evoluzione.

Il vicepresidente dei nerazzurri ha parlato a ZnamZpravy e specificato: “Ci conosciamo bene io e Pavel. Ci siamo incontrati in molte partite disputate sul campo durante le nostre carriere. Ora siamo in contatto, visto che lavoriamo entrambi per le nostre squadre. Ci rispettiamo molto“.

Sono parole importanti quelle di Javier Zanetti su Pavel Nedved. Il ceco fu anche vicino a vestire la maglia dell’Inter proprio nell’anno del triplete. Preferì ritirarsi per poi entrare nella società bianconera.

