Jarzinho è morto, tragedia in Brasile che ricorda Davide Astori

Jarzinho è morto, colpito da un arresto cardiaco in una stanza a Port au Prince ad Haiti, per questo ha ricordato tragicamente quanto accaduto a Davide Astori nel marzo del 2018. Il calciatore si trovava ad Haiti per giocare la sfida tra la squadra di casa e il Curacao.

Il ragazzo aveva 31 anni e si trovava con la nazionale caraibica per l’impegno della Nations League della Concacaf. Pare che il primo malore lo avesse accusato nella sera tra domenica e lunedì. Dopo essere stato visitato si era addormentato, morendo di notte. Di certo sono notizie che creano grande preoccupazione e dispiacere nei tifosi che amano questo sport.

