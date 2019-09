Juventus, Zeman difende i bianconeri: il tecnico sorprende tutti!

Incredibile quello che ha detto Zdenek Zeman sulla Juventus: il tecnico boemo, nemico e rivale storico dei bianconeri, adesso parla in loro favore.

Incredibile cambio di vedute per Zdenek Zeman: l’allenatore boemo, che è stato per anni il capofila dei detrattori della Juventus, in una recente intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha difeso i bianconeri ed in particolar modo l’operato di Maurizio Sarri. Le sue parole sorprendono tutti.

Zeman difende la Juventus: le parole del tecnico boemo

Zeman ha parlato della Juventus spiegando il motivo per il quale, secondo lui, la mano di Maurizio Sarri sui bianconeri fatica ancora a vedersi.

L’allenatore ex Lecce e Pescara, tra le altre, ha infatti giustificato la Vecchia ignora dicendo che il tecnico toscano, per problemi di salute, ha dovuto smettere di allenare e questo fa la differenza in una squadra come la Vecchia Signora.

Inoltre, fattore non di marginale importanza, la mano dell’ex Chelsea e Napoli si vedrà più avanti dal momento che le sue teorie e indicazioni tecnico-tattiche non sono semplici da “digerire” ma, al contrario, hanno bisogno di tempo. La sua assenza, poi, ha reso tutto immancabilmente più difficile.

Una sorta di giustificazione e di difesa dei bianconeri da parte di Zeman, fatto che non accadeva da tanto tempo. L’allenatore boemo ha cambiato idea sui bianconeri? E’ presto per dirlo, ma questo è un segnale importante.

