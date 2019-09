Stipendi Serie A 2019 2020, i giocatori più pagati. La Juventus domina in Italia, ma in mezzo ai bianconeri c’è una sorpresa inaspettata. Gli ingaggi.

C’è una strana ed inaspettata sorpresa nella classifica stipendi Serie A 2019-2020. Nelle prime dieci posizioni, infatti, come ci si aspettava, lo strapotere dei giocatori della Juventus è a dir poco totale, ma lì in mezzo c’è qualche sorpresa che, forse, in pochi conoscevano. Come sempre a dominare in lungo e in largo c’è Cristiano Ronaldo che con i suoi 31 milioni di euro, come riporta la Gazzetta dello Sport, rimane davvero inarrivabile. Dietro lui, però, c’è bagarre.

Classifica stipendi Serie A 2019 2020: i calciatori più pagati

Al secondo posto c’è un neo acquisto dei bianconeri di quest’anno: stiamo parlando di Matthij De Ligt che con i suoi 8+4 milioni di euro di bonus è il secondo calciatore con l’ingaggio più alto. Al terzo posto, un po’ a sorpresa, si interrompe per un attimo il dominio della Vecchia Signora: è il turno infatti di Romelu Lukaku che sale sul gradino più basso del podio con 7,5+1,5 milioni di euro.

Dietro di loro, invece, è dominio totale della società di Corso Galileo Ferraris che, dopo tanti anni di vittorie, ha visto schizzare verso l’alto il monte ingaggi stagione dopo stagione.

Pensiamo infatti ad Higuain (7,5), Dybala (7,3), Rabiot (7+2), Ramsey (7), Pjanic (6,5), il trio composto da Douglas Costa, Mandzukic e Khedira (6) che occupano dalla quarta alla nona posizione, alcuni a pari “merito”.

Chiude questa speciale classifica stipendi Serie A un duo composto da Gianluigi Donnarumma e Koulibaly, entrambi fermi a poco meno di 6 milioni di euro. Insomma, se il campionato e le sue posizioni si decidessero con gli stipendi, ci sarebbe davvero poca partita.

