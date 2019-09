Calciomercato Juventus: le ultimissime news sui bianconeri parlano del Barcellona che avrebbe lasciato andare un obiettivo sul quale aveva messo gli occhi.

Arrivano importanti aggiornamenti e news per quanto riguarda il calciomercato Juventus: il Barcellona, infatti, ha tolto gli occhi da un giocatore dei bianconeri che quest’anno difficilmente rientrerà nei piani della società. Stiamo parlando di Emre Can, che è stato anche escluso dalla lista Champions.

Calciomercato Juventus: Emre Can, Barcellona si ritira

Sembrerebbe aver spostato gli occhi dal ragazzo il Barça che, adesso, pensa ad un altro giocatore militante in Serie A: stiamo parlando di Fabian Ruiz del Napoli, considerato un elemento più duttile ed appetibile per i blaugrana, oltre chiaramente ad essere più funzionale per il progetto catalano.

Per il turco classe 1994, quindi, un’altra pretendente si ritira per la corsa, forse spaventata dalla richiesta bianconera e dall’ingaggio del ragazzo. Il suo futuro si prospetta in salita.

