Juventus: Sarri rilancia un centrocampista inutilizzato

Fiorentina Juventus: nella formazione titolare di Maurizio Sarri ci potrebbe essere un centrocampista inutilizzato fino in questo momento. Le ultimissime.

Dopo la pausa ritorna il campionato di Serie A con la Juventus che affronterà la Fiorentina. Per l’occasione Maurizio Sarri potrebbe rilanciare un giocatore che, fino a questo momento, non ha giocato nemmeno un minuto a centrocampo: stiamo parlando di Rodrigo Bentancur.

Juventus, Bentancur titolare contro la Fiorentina? Sarri ci pensa

L’uruguaiano classe 1997, che è considerato centrale all’interno del progetto bianconero del presente e del futuro, quest’anno farà molta fatica a trovare spazio vista la foltissima concorrenza; anche l’anno scorso, però, sotto l’egida di Allegri, dopo una partenza in salita era riuscito a diventare titolare inamovibile convincendo tutti.

Anche quest’anno sarà così? Staremo a vedere, ma non sarà semplice per lui dal momento che i vari Khedira, Pjanic, Ramsey e Rabiot gli porteranno via molto spazio.

In particolar modo il bosniaco sembrerebbe essere l’indiziato numero uno: Bentancur infatti è considerato il vice-regista dietro l’ex Roma, ma anche in quel ruolo il francese ex Psg Rabiot potrebbe essere posizionato e questo toglierebbe molto spazio all’ex Boca Juniors.

Sabato pomeriggio contro la Fiorentina però potrebbe arrivare la sua occasione: ci sarà? Al momento è presto per dirlo ma l’intenzione c’è.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK