Mattia Perin lascia la Juve: le ultime news di calciomercato dei bianconeri parlano di una riapertura per una vecchia trattativa che coinvolge il portiere.

Dopo il brusco ed inaspettato stop di quest’estate, adesso l’affare dovrebbe finalmente compiersi: Mattia Perin sta per lasciare la Juventus per trasferirsi al Benfica, senza nemmeno aspettare la finestra di calciomercato a gennaio. Tutti i dettagli dell’affare e le cifre di trasferimento.

Perin lascia la Juve, Calciomercato: va al Benfica, i dettagli

Il calciomercato in Portogallo chiuderà tra circa 10 giorni, il 22 settembre per la precisione, motivo per il quale c’è ancora parecchio tempo per provare a chiudere l’affare.

Il cartellino del ragazzo, però, è molto difficile che verrà valutato circa 14 milioni di euro tra prestito oneroso ed obbligo di riscatto: le due parti, quindi, stanno contrattando per cercare di limare gli ultimi dettagli, dopo i problemi fisici che sono sorti in estate durante le visite mediche.

Nella trattativa di qualche mese fa doveva rientrare anche Joao Ferreira, che avrebbe dovuto arrivare a vestire la maglia dei bianconeri ed il cui prezzo è stato stabilito in circa 10 milioni di euro.

Adesso, però, le carte in tavola sono cambiate ed i due, se si trasferiranno, dovranno necessariamente farlo a cifre diverse ma filtra cauto ottimismo per la buona riuscita dell’affare.

Perin, quindi, dopo essere rimasto fuori rosa per tutto questo tempo, potrà finalmente tornare a giocare lontano da Torino, dove è chiuso da Szczesny e Buffon.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK