Pogba alla Juventus, l’affare di calciomercato si complica e non poco. Lo “sgarbo” del Real Madrid nei confronti dei bianconeri fa infuriare Paratici.

Il nome di Paul Pogba sarà tra i più caldi di tutto il calciomercato di gennario che verrà, ne siamo sicuri. Il gesto di Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, però è stato visto come un vero e proprio “sgarbo” da parte della Juventus: il difensore, infatti, lo ha chiamato a sé ed il ragazzo sembrerebbe essere sempre più propenso ad accettare la destinazione avendo già il gradimento dello spogliatoio.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: lo sgarbo del Real Madrid

Il capitano delle Merengues di Zidane, infatti, ha confessato che per i campioni come il centrocampista francese del Manchester United sono sempre aperte.

Inoltre, secondo il suo pensiero, un giocatore del genere farebbe davvero comodo ad una squadra blasonata e forte come il Real Madrid in quanto possiede un talento innato sia a livelli difensivo sia a livello offensivo. La sua stazza e la sua condizione fisica, inoltre, farebbero la differenza in qualsiasi campionato.

Insomma, parole al miele da parte di Sergio Ramos che potrebbero far aumentare e non poco i problemi per il trasferimento di Pogba alla Juve, la quale è consapevole del fatto che difficilmente il ragazzo si muoverà già a gennaio.

I Red Devils, infatti, in tal senso hanno le idee chiare: il prodotto del loro settore giovanile non si trasferirà alla Vecchia Signora o altrove a metà stagione. Se ne riparlerà a giugno, ma le basi della trattativa si devono già iniziare a mettere adesso.

